Поставки вакцины от коронавируса компании Pfizer в Россию в 2021 году не планируются

Россия в 2021 году, скорее всего, не получит вакцину от коронавируса американской компании Pfizer, на государственном уровне закупок препарата в РФ не планируется, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на фармрынке и в госструктурах.
"Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется", - сказал собеседник агентства.
Накануне в пресс-службе компании Pfizer "Интерфаксу" сообщили, что в 2021 году они будут поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по заключенным государственным соглашениям.
"Мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer-BioNTech от COVID-19 в ответ на частные запросы", - уточнили в компании в ответ на вопрос о возможности поставки вакцин в РФ через филиал израильской клиники Hadassah в "Сколково".
В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow, расположенном в медицинском кластере "Сколково" в Москве, "Интерфаксу" сообщили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в "лист ожидания".
Эффективность вакцины от COVID-19 от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Данная вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств.
В России в настоящее время проходит массовая вакцинация препаратом "Спутник V", разработанным центром им.Гамалеи Минздрава РФ при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По данным РФПИ, в РФ привито уже более 1,5 млн человек.
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