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Дальнее зарубежье 12.01.2021 17:26

Сделать прививку от коронавируса готовы 65% американцев

Сделать прививку от коронавируса в декабре были готовы 65% американцев, свидетельствуют данные опроса института Гэллапа, опубликованные во вторник.

"Почти две трети американцев в декабре заявили, что они были бы готовы сделать прививку вакциной, одобренной Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA), прямо сейчас, если бы она была доступна бесплатно", - сообщает институт.

При этом в ноябре прививку готовы были поставить 63% опрошенных.

Результаты опроса показали, что мнения республиканцев и демократов в вопросе вакцинации разошлись еще больше. Число демократов, готовых сделать прививку, выросло на 8% и составило 83%. Среди республиканцев, напротив, число желающих получить вакцину уменьшилось на 5% - до 45%.

Пожилое население по-прежнему заинтересовано в вакцине больше, чем другие возрастные группы.

"Среди тех, что старше 65 лет, 74% готовы вакцинироваться", - говорится в сообщении института.

Опрос проводился с 15 декабря 2020 по 3 января 2021 среди более трех тыс. совершеннолетних американцев.

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Тэги: США, ВАКЦИНАЦИЯ, ГОТОВНОСТЬ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]