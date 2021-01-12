Сделать прививку от коронавируса готовы 65% американцев

Сделать прививку от коронавируса в декабре были готовы 65% американцев, свидетельствуют данные опроса института Гэллапа, опубликованные во вторник.

"Почти две трети американцев в декабре заявили, что они были бы готовы сделать прививку вакциной, одобренной Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA), прямо сейчас, если бы она была доступна бесплатно", - сообщает институт.

При этом в ноябре прививку готовы были поставить 63% опрошенных.

Результаты опроса показали, что мнения республиканцев и демократов в вопросе вакцинации разошлись еще больше. Число демократов, готовых сделать прививку, выросло на 8% и составило 83%. Среди республиканцев, напротив, число желающих получить вакцину уменьшилось на 5% - до 45%.

Пожилое население по-прежнему заинтересовано в вакцине больше, чем другие возрастные группы.

"Среди тех, что старше 65 лет, 74% готовы вакцинироваться", - говорится в сообщении института.

Опрос проводился с 15 декабря 2020 по 3 января 2021 среди более трех тыс. совершеннолетних американцев.