Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), отвергнутый ядерными державами, вступит в силу на следующей неделе.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), продвигавшая ДЗЯО, объявила, что по случаю его вступления в силу 22 января организует в Женеве массовое многочасовое онлайн-мероприятие с участием политиков, ученых, экспертов, деятелей искусства со всего мира.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

Генеральный секретарь ООН приветствовал принятие нового договора.

В соответствии с текстом документа его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания к нему присоединилась 51 страна.

Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации 50 государствами. Последним, 50-м государством, сделавшим это в октябре прошлого года, стал Гондурас.

Россия, Великобритания, Китай, США и Франция заявили, что не будут подписывать ДЗЯО, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.

Как пояснил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, вступление в силу ДЗЯО не обяжет ядерные державы отказаться от ядерного оружия.

"22 января 2021 года вступит в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Его название не должно вводить в заблуждение. Он не запрещает ядерное оружие как таковое и не обязывает ядерные державы от него отказаться", - написал Ульянов в своем микроблоге в Твиттере.

"Все запреты относятся только к участникам Договора. Ни одна ядерная держава таковым не является", - отметил российский дипломат.