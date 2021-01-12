Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0228 GBR   2.2983 TRY   0.2272

Цена на нефть

11.01 $/bbl   WTI 52.25 0.01 Brent 55.66 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.01.2021 14:24

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), отвергнутый ядерными державами, вступит в силу на следующей неделе.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), продвигавшая ДЗЯО, объявила, что по случаю его вступления в силу 22 января организует в Женеве массовое многочасовое онлайн-мероприятие с участием политиков, ученых, экспертов, деятелей искусства со всего мира.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция.

Генеральный секретарь ООН приветствовал принятие нового договора.

В соответствии с текстом документа его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

20 сентября 2017 года - в день открытия ДЗЯО для подписания к нему присоединилась 51 страна.

Договор вступит в силу через 90 дней после его ратификации 50 государствами. Последним, 50-м государством, сделавшим это в октябре прошлого года, стал Гондурас.

Россия, Великобритания, Китай, США и Франция заявили, что не будут подписывать ДЗЯО, который, по их мнению, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия и может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.

Как пояснил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, вступление в силу ДЗЯО не обяжет ядерные державы отказаться от ядерного оружия.

"22 января 2021 года вступит в силу Договор о запрещении ядерного оружия. Его название не должно вводить в заблуждение. Он не запрещает ядерное оружие как таковое и не обязывает ядерные державы от него отказаться", - написал Ульянов в своем микроблоге в Твиттере.

"Все запреты относятся только к участникам Договора. Ни одна ядерная держава таковым не является", - отметил российский дипломат.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, АТОМ, ОРУЖИЕ, ЗАПРЕТ


Похожие новости


Число ядерных боеголовок в мире сократилось за год почти на 500 единиц - исследование МАГАТЭ третий год подряд снижает прогнозы по росту мировой атомной генерации Переговоры Ирана с "шестеркой" посредников по ядерной проблеме начались в Женеве На вооружении у России состоят более 4,6 тыс. активных ядерных боеголовок, у США - более 2,1 тыс. - доклад Иран призывает западные страны снять с него санкции и проводить переговоры каждые три месяца - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]