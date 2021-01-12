Уверенности, что COVID-19 зародился в Ухане, нет, но начинать поиски нужно именно оттуда - эксперт ВОЗ

Участник миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фабиан Лендертц заявил, что источник происхождения коронавируса не обязательно в Китае, но из Уханя можно проследить его происхождение, сообщает газета The Guardian.
"Начав работать в Ухане, мы можем попытаться заглянуть в прошлое и посмотреть, куда нас заведут полученные данные. Возможно, мы факты укажут нам, что нужно остаться в этом же районе, а может - мы поймем, что источник - в другой части Китая. Не исключено, что он окажется вообще в другой стране", - сказал Лентдертц.
Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 - не так много.
"Мы знаем ближайшие родственные вирусы у видов летучих мышей. Но нам все еще нужно найти первоначального носителя, выяснить, были ли "посредники", и были ли среди этих "посредников" люди", - заявил ученый.
Идею об "удаленном" расследовании происхождения вируса Лентдертц счел неудачной.
"Вспышку невозможно расследовать удаленно. Это просто невозможно... Действительно важно видеть места, где все произошло, оценивать условия, осмотреть рынок в Ухане, институт вирусологии, увидеть фермы диких животных, потенциальное связующее звено между вирусом и людьми", - отметил он.
Эксперты ВОЗ начнут поиски источника коронавируса COVID-19 в четверг непосредственно с города Уханя, где он и был впервые обнаружен. В экспертную группу ВОЗ входят ученые из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.
Первый случай коронавируса был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.
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