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Финансы 12.01.2021 14:39

Государственное морское агентство направит 8 тыс. манатов на страхование недвижимости

Страховая компания Gunay Sigorta застраховала административное здание и недвижимое имущество Государственного морского агентства (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Gunay Sigorta стала победителем отбора, проведенного ГМА.

С компанией заключен контракт на сумму 8 тыс. манатов.

А. Мамедов

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Тэги: ГМА, СТРАХОВЩИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]