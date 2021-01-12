Государственное морское агентство направит 8 тыс. манатов на страхование недвижимости

Страховая компания Gunay Sigorta застраховала административное здание и недвижимое имущество Государственного морского агентства (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Gunay Sigorta стала победителем отбора, проведенного ГМА.

С компанией заключен контракт на сумму 8 тыс. манатов.

А. Мамедов