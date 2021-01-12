Вице-премьер Григорян возглавит армянскую делегацию в трехсторонней рабочей группе с Азербайджаном и РФ по транспорту

Вице-премьер Армении Мгер Григорян возглавит с армянской стороны рабочую группу, которая создается по итогам встречи лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Москве для разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.
"Мгер Григорян возглавит рабочую группу с армянской стороны", - сообщили "Интерфаксу" в офисе вице-премьера во вторник.
В минувший понедельник по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин заявил, что стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в регионе.
Ожидается, что первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе пройдет до 30 января.
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