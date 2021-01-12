Режим изоляции в Германии могут продлить еще на полтора-два месяца

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что режим изоляции, действующий в Германии в связи с тяжёлой обстановкой с коронавирусом, может быть продлен еще на восемь-десять недель, сообщают европейские СМИ во вторник.
"Нам нужно еще от восьми до десяти недель соблюдения жестких мер", - заявила она, по словам членов рабочей группы Христианско?демократического союза Германии, в ходе встречи с ними.
По ее словам, если страна не остановит распространение инфекции, то число заражений к Пасхе весной может вырасти в десять раз.
В частности, немецкие службы здравоохранения обеспокоены в связи с распространением "британского" штамма коронавируса.
Нынешний режим изоляции, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действуют до 31 января.
Программа вакцинации в Германии получила старт 27 декабря, как и в других европейских странах, и к этому времени в ФРГ поставили прививку от коронавируса 630 тыс. человек. Применяется для этого вакцина компаний Pfizer и BioNTech.
В Германии за время пандемии выявили коронавирус у 1,9 млн человек, порядка 42 тыс. человек скончались.
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