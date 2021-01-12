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Дальнее зарубежье 12.01.2021 18:12

Режим изоляции в Германии могут продлить еще на полтора-два месяца

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что режим изоляции, действующий в Германии в связи с тяжёлой обстановкой с коронавирусом, может быть продлен еще на восемь-десять недель, сообщают европейские СМИ во вторник.

"Нам нужно еще от восьми до десяти недель соблюдения жестких мер", - заявила она, по словам членов рабочей группы Христианско?демократического союза Германии, в ходе встречи с ними.

По ее словам, если страна не остановит распространение инфекции, то число заражений к Пасхе весной может вырасти в десять раз.

В частности, немецкие службы здравоохранения обеспокоены в связи с распространением "британского" штамма коронавируса.

Нынешний режим изоляции, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действуют до 31 января.

Программа вакцинации в Германии получила старт 27 декабря, как и в других европейских странах, и к этому времени в ФРГ поставили прививку от коронавируса 630 тыс. человек. Применяется для этого вакцина компаний Pfizer и BioNTech.

В Германии за время пандемии выявили коронавирус у 1,9 млн человек, порядка 42 тыс. человек скончались.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]