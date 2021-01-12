Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0641 RUR   0.0228 GBR   2.2983 TRY   0.2272

Цена на нефть

11.01 $/bbl   WTI 52.25 0.01 Brent 55.66 -0.33

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.01.2021 18:45

Ford прекратит производство в Бразилии, сократит 5 тыс. сотрудников

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. (SPB:F) после более чем вековой деятельности в Бразилии прекратит выпуск автомобилей в этой стране в рамках реструктуризации, проводимой новым руководителем компании Джимом Фарли.

Как сообщается в пресс-релизе Ford, компания закроет все три завода в Бразилии, что приведет к сокращению около 5 тыс. рабочих мест. При этом автопроизводитель продолжит продажи транспортных средств в Бразилии и на других рынках Южной Америки. Покупателям будут предложены автомобили, производимые на оставшихся заводах Ford в Аргентине и Уругвае, а также в других регионах.

Пандемия COVID-19 усугубила проблему избыточных производственных мощностей и снижения продаж, из-за которой компания многие годы несла значительные убытки, отмечается в сообщении Ford. В первые три квартала 2020 года доналоговые убытки в Южной Америке составили $386 млн. Ford опубликует отчетность за четвертый квартал 4 февраля.

Расходы, связанные с реструктуризацией, как ожидается, составят $4,1 млрд. Они будут отражены в балансе за четвертый квартал 2020 года и текущий год.

Фарли, который вступил в должность CEO 1 октября, заявил, что закрытие заводов позволит перейти к "более гибкой бизнес-модели с облегченными активами" и создать "здоровый и устойчивый бизнес".

Акции Ford меняются незначительно в ходе предварительных торгов во вторник. К закрытию рынка в понедельник их цена выросла на 3,3%, до $9,30 - максимума за месяц. С начала года капитализация автопроизводителя увеличилась на 5,8%, до $35,8 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, FORD, ПЛАНЫ, ОКРАЩЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]