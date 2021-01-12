Водолазы нашли черный ящик с разбившегося в Индонезии Boeing

Водолазы подняли из воды черный ящик потерпевшего крушение на минувших выходных в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737-500, сообщают западные СМИ.
Однако пока не ясно, о каком именно самописце идет речь: фиксирующем разговоры в кабине пилотов или же - показатели датчиков самолета.
На кадрах с места операции видно, как на надувную лодку грузят большой белый контейнер, поднятый со дна Яванского моря.
Теперь самописец передадут в индонезийский Национальный комитет по транспортной безопасности, который курирует расследование авиакатастрофы.
Крушение самолета произошло 9 января. Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.
По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко ее потерял до 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.
По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.
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