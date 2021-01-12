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Регион 12.01.2021 16:44

Грузинский миллиардер Иванишвили передал в благотворительный фонд активы на $1,5 млрд

Председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили, который 11 января сообщил о решении уйти из политики, перевел часть активов на баланс учрежденного им благотворительного фонда "Карту".

Как заявил Иванишвили в интервью грузинскому изданию Entrepreneur Sakartvelo, фонду переданы активы на $1,5 млрд, в их числе туристические объекты, коммерческая недвижимость, офисы, земельные участки в Тбилиси и регионах Грузии.

"У меня и моей супруги в распоряжении остается $200 млн, которые существовали помимо этих $1,5 млрд, в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя", - сказал Иванишвили.

Комментируя вопрос о реакции его детей, Иванишвили ответил, что они полностью разделяют его подход и одобряют это решение.

Учрежденный Иванишвили в 1995 году благотворительный фонд "Карту" за эти годы осуществил проекты в разных сферах на сумму более $3 млрд.

Иванишвили разбогател в России в 1990-е годы. В разное время он занимался металлургическим бизнесом, а также операциями в сфере недвижимости и в финансовом секторе. Он является самым богатым человеком в Грузии. Forbes ранее оценивал состояние Иванишвили примерно в $5,5 млрд.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИВАНИШВИЛИ, БИЗНЕС, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]