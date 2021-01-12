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Карабахский конфликт 12.01.2021 17:32

Оппозиция Армении негативно оценила итоги встречи Алиева, Путина и Пашиняна в Москве

Армянская оппозиция негативно оценивает итоги переговоров премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, прошедших в Москве 11 января.

"Армянская повестка в Москве была провалена. Приоритетным вопросом армянской повестки было возвращение пленных, но видим, что в Москве подписан документ, где нет ни слова о пленных. В Москве не было обсуждено ни одного вопроса по армянской повестке", - заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян журналистам во вторник.

Депутат парламента Армении, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил журналистам, что главный вопрос армянской стороны - возвращение пленных из Азербайджана - не решен.

"О каких коммуникациях, о каких дорогах может идти речь, когда нерешенным остается главный вопрос по возвращению пленных. Руководитель проигравшей страны не мог решить никакого вопроса, не мог решить проблему пленных, о чем он громогласно заявлял до визита в Москву", - отметил Абовян.

Турция и Азербайджан "реализуют свою мечту - свяжутся через территорию Армении. Разве это победа?", сказал он.

Вице-председатель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии Армен Ашотян счел странным создание трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций в то время как не создана аналогичная комиссия по вопросу военнопленных.

"Либо Пашинян изначально не придал важности этому вопросу, либо не в состоянии решить проблему. Его необходимо отстранить от власти, только таким образом проблемы могут быть решены. Пашинян не в состоянии представлять интересы Армении", - сказал Ашотян местным СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]