Оппозиция Армении негативно оценила итоги встречи Алиева, Путина и Пашиняна в Москве

Армянская оппозиция негативно оценивает итоги переговоров премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, прошедших в Москве 11 января.

"Армянская повестка в Москве была провалена. Приоритетным вопросом армянской повестки было возвращение пленных, но видим, что в Москве подписан документ, где нет ни слова о пленных. В Москве не было обсуждено ни одного вопроса по армянской повестке", - заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян журналистам во вторник.

Депутат парламента Армении, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил журналистам, что главный вопрос армянской стороны - возвращение пленных из Азербайджана - не решен.

"О каких коммуникациях, о каких дорогах может идти речь, когда нерешенным остается главный вопрос по возвращению пленных. Руководитель проигравшей страны не мог решить никакого вопроса, не мог решить проблему пленных, о чем он громогласно заявлял до визита в Москву", - отметил Абовян.

Турция и Азербайджан "реализуют свою мечту - свяжутся через территорию Армении. Разве это победа?", сказал он.

Вице-председатель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии Армен Ашотян счел странным создание трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций в то время как не создана аналогичная комиссия по вопросу военнопленных.

"Либо Пашинян изначально не придал важности этому вопросу, либо не в состоянии решить проблему. Его необходимо отстранить от власти, только таким образом проблемы могут быть решены. Пашинян не в состоянии представлять интересы Армении", - сказал Ашотян местным СМИ.