В Азербайджане за сутки зафиксировано 519 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 519 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 225,346 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 176 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 15 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 941.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 210,798 тыс. человек (+1 276 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 11 тыс. 607 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 898 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 279,907 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков