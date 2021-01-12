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Культура 12.01.2021 19:05

В Азербайджане создается Агентство развития медиа - указ президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Агентства развития медиа Азербайджана на базе Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте.

Согласно указу, Агентство является правопреемником Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте, права и обязанности которого, а также имущество передаются Агентству.

Уставный фонд Агентства определен в размере 285,405 тыс. манатов и формируется за счет средств госбюджета.

Вместе с этим, общее руководство и контроль за деятельностью Агентства осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из председателя и 6 членов, назначение и освобождение от должности которых осуществляет президент Азербайджана.

Непосредственно Агентству поручается в месячный срок представить президенту Азербайджана предложения о числе сотрудников Агентства и размере их заработной платы (оклады, надбавки к зарплатам, премии и другие выплаты).

Кроме этого в распоряжении Администрации президента поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту страны законопроект «О медиа».

Текст указа опубликован на сайте главы государства.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]