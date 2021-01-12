В Азербайджане создается Агентство развития медиа - указ президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Агентства развития медиа Азербайджана на базе Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте.
Согласно указу, Агентство является правопреемником Фонда государственной поддержки развития СМИ при президенте, права и обязанности которого, а также имущество передаются Агентству.
Уставный фонд Агентства определен в размере 285,405 тыс. манатов и формируется за счет средств госбюджета.
Вместе с этим, общее руководство и контроль за деятельностью Агентства осуществляет Наблюдательный совет, состоящий из председателя и 6 членов, назначение и освобождение от должности которых осуществляет президент Азербайджана.
Непосредственно Агентству поручается в месячный срок представить президенту Азербайджана предложения о числе сотрудников Агентства и размере их заработной платы (оклады, надбавки к зарплатам, премии и другие выплаты).
Кроме этого в распоряжении Администрации президента поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту страны законопроект «О медиа».
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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