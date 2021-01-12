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ТЭК 12.01.2021 19:25

Нефтяные цены сократили прирост, но остаются около 11-месячного максимума, Brent - $56,15 за баррель

Цены на нефть эталонных марок во вторник сократили прирост, однако остаются около максимального уровня с февраля 2020 года на фоне надежд на принятие новых мер поддержки американской экономики.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:59 во вторник составляет $56,15 за баррель, что на $0,49 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,6 за баррель, что на $0,35 (0,67%) выше уровня предыдущих торгов.

"Нефтяные цены следуют за более широким спросом на рисковые активы сегодня", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

По словам эксперта, "энергетические трейдеры ищут повод покупать, поскольку макроэкономический прогноз выглядит очень позитивным после того, как мы преодолеем ближайшие несколько месяцев".

Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Помимо этого, аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей - до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.

В то же время, при текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

"Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, - отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. - Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]