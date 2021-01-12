Алиев поздравил Назарбаева с победой правящей партии Казахстана на парламентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с победой партии “Nur Otan” на прошедших парламентских выборах.
“От своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас по случаю убедительной победы возглавляемой Вами партии «Nur Otan» на состоявшихся парламентских выборах в Казахстане. Победа основанной и руководимой Вами партии выражает высокую оценку общенациональной политики и многоплановой деятельности, которые Вы проводите во благо процветания Казахстана, и ярко свидетельствует о вере и доверии народа к Вам”, - отметил Алиев в поздравительном письме, текст которого опубликован на сайте главы государства.
Президент также добавил, что Азербайджан и Казахстан связывают отношения стратегического партнёрства, исходящие из воли двух народов, которые разделяют общие моральные ценности.
“Верю, что основанные на этих добрых традициях узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и крепнуть”, - подчеркнул президент.
Как сообщалось ранее, по итогам выборов партия "Nur Otan" одержала победу, получив 76 мандатов, партия "Ак жол" - 12, Народная партия Казахстана - 10.
Х.Насирзаде
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