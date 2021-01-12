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Внешняя политика 12.01.2021 20:02

Алиев поздравил Назарбаева с победой правящей партии Казахстана на парламентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с победой партии “Nur Otan” на прошедших парламентских выборах.

“От своего имени и от имени партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас по случаю убедительной победы возглавляемой Вами партии «Nur Otan» на состоявшихся парламентских выборах в Казахстане. Победа основанной и руководимой Вами партии выражает высокую оценку общенациональной политики и многоплановой деятельности, которые Вы проводите во благо процветания Казахстана, и ярко свидетельствует о вере и доверии народа к Вам”, - отметил Алиев в поздравительном письме, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Президент также добавил, что Азербайджан и Казахстан связывают отношения стратегического партнёрства, исходящие из воли двух народов, которые разделяют общие моральные ценности.

“Верю, что основанные на этих добрых традициях узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь развиваться и крепнуть”, - подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов партия "Nur Otan" одержала победу, получив 76 мандатов, партия "Ак жол" - 12, Народная партия Казахстана - 10.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАЗАХСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]