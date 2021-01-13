Парламентские выборы в Киргизии должны пройти так же честно, как президентские - киргизский лидер

Досрочные выборы президента Киргизии прошли честно и без использования административного ресурса, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) побеждающий на этих выборах кандидат на пост главы государства Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после беспорядков осенью минувшего года.
Повторные выборы в парламент Киргизии, которые должны состояться до 1 июня, должны пройти так же - прозрачно и открыто, сказал киргизский политик.
"Президентские выборы прошли честно и прозрачно, без подкупа и использования административного ресурса. Парламентские выборы должны пройти тоже честно, без подкупа и административного ресурса", - заявил Жапаров.
"Я обещаю честные и прозрачные выборы", - подчеркнул киргизский политик.
Он отметил, что в Киргизии в ближайшее время будет принята новая конституция.
"В соответствии с ней будут приняты новые законы, потом будут парламентские выборы. До 1 июня мы должны закончить все политические процессы в стране", - сказал Жапаров.
В минувшее воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны. Всего за пост президента Киргизии боролись 17 кандидатов. Явка избирателей составила более 39%.
После ручной обработки 98,56% бюллетеней Жапаров лидирует 79,28% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК в среду. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,7% голосов.
Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.
Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 96,56% бюллетеней за президентскую форму правления в республике проголосовали 81,54% избирателей, 10,92% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".
Путин проинформировал Эрдогана, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Москве подтвердили настрой на нормализацию отношений
Азербайджан начал подсчет ущерба, нанесенного Арменией в Карабахе - Алиев
Ереван просит Россию не объявлять в розыск армянских чиновников по требованию Азербайджана
«Дочка» SOCAR будет привлечена к проекту обустройства месторождения Марково в России
Азербайджан на 2 года освободил от таможенных пошлин импорт материалов для модернизации Бакинского НПЗ
ЦБ Азербайджана направит 218 млн евро на строительство нового административного здания
В Азербайджане за сутки зафиксировано 474 случая COVID-19, скончались 16 человек
ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса
Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
Долевое участие Alternative Energy International Media Group выставлено на продажу
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз