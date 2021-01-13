Парламентские выборы в Киргизии должны пройти так же честно, как президентские - киргизский лидер

Досрочные выборы президента Киргизии прошли честно и без использования административного ресурса, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) побеждающий на этих выборах кандидат на пост главы государства Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после беспорядков осенью минувшего года.

Повторные выборы в парламент Киргизии, которые должны состояться до 1 июня, должны пройти так же - прозрачно и открыто, сказал киргизский политик.

"Президентские выборы прошли честно и прозрачно, без подкупа и использования административного ресурса. Парламентские выборы должны пройти тоже честно, без подкупа и административного ресурса", - заявил Жапаров.

"Я обещаю честные и прозрачные выборы", - подчеркнул киргизский политик.

Он отметил, что в Киргизии в ближайшее время будет принята новая конституция.

"В соответствии с ней будут приняты новые законы, потом будут парламентские выборы. До 1 июня мы должны закончить все политические процессы в стране", - сказал Жапаров.

В минувшее воскресенье в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны. Всего за пост президента Киргизии боролись 17 кандидатов. Явка избирателей составила более 39%.

После ручной обработки 98,56% бюллетеней Жапаров лидирует 79,28% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК в среду. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,7% голосов.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. По итогам ручного подсчета 96,56% бюллетеней за президентскую форму правления в республике проголосовали 81,54% избирателей, 10,92% избирателей выбрали парламентскую республику, 4,45% избирателей проголосовали "против всех".