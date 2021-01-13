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Дальнее зарубежье 13.01.2021 15:28

Эффективность китайской вакцины в Бразилии оказалась ниже, чем заявляли ранее

Эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac на клинических испытаниях в Бразилии оказалась почти на 30% ниже, чем об этом заявляли ранее, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на бразильский исследовательский институт Бутантан в Сан-Паулу.

На прошлой неделе институт объявил, что вакцина Sinovac эффективна в 78% случаях, если болезнь протекает в легкой форме, и в 100% случаях, если форма заболевания тяжелая.

Однако теперь бразильские эксперты объявили, что эффективность препарата составляет 50,4%. Руководитель клинических исследований в Бутантане Рикарду Паласиос заявил, что новые данные появились, когда к испытаниям подключили пациентов с "очень легкими" симптомами коронавируса, например, с головной болью. В то же время он подчеркнул, что в тех случаях, когда болезнь протекает тяжелее, эффективность вакцины действительно выше.

На испытаниях в Индонезии вакцина Sinovac показала эффективность в 65,3% случаев, а в Турции - в 91,5%.

Для утверждения применения вакцины регулирующими органами ее эффективность должна быть выше 50%.

Бразилия занимает третье место в мире по числу заражений коронавирусом, уступая только Индии и США. С начала пандемии здесь заболели более 8 млн человек, более 204 тыс. умерли.

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Тэги: КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, ВАКЦИНА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]