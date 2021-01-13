Эффективность китайской вакцины в Бразилии оказалась ниже, чем заявляли ранее

Эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac на клинических испытаниях в Бразилии оказалась почти на 30% ниже, чем об этом заявляли ранее, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на бразильский исследовательский институт Бутантан в Сан-Паулу.
На прошлой неделе институт объявил, что вакцина Sinovac эффективна в 78% случаях, если болезнь протекает в легкой форме, и в 100% случаях, если форма заболевания тяжелая.
Однако теперь бразильские эксперты объявили, что эффективность препарата составляет 50,4%. Руководитель клинических исследований в Бутантане Рикарду Паласиос заявил, что новые данные появились, когда к испытаниям подключили пациентов с "очень легкими" симптомами коронавируса, например, с головной болью. В то же время он подчеркнул, что в тех случаях, когда болезнь протекает тяжелее, эффективность вакцины действительно выше.
На испытаниях в Индонезии вакцина Sinovac показала эффективность в 65,3% случаев, а в Турции - в 91,5%.
Для утверждения применения вакцины регулирующими органами ее эффективность должна быть выше 50%.
Бразилия занимает третье место в мире по числу заражений коронавирусом, уступая только Индии и США. С начала пандемии здесь заболели более 8 млн человек, более 204 тыс. умерли.
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