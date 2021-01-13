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Президент Индонезии сделал прививку китайской вакциной от COVID-19

Президент Индонезии Джоко Видодо в среду получил первую дозу вакцины китайской биофармацевтической компании Sinovac от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Кроме него в рамках старта массовой вакцинации в стране привились высокопоставленные представители министерства обороны, полиции и служб здравоохранения.

Индонезия ранее одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19. Она стала первой после Китая страной, разрешившей массовое использование данного препарата.

Первую поставку вакцины Sinovac Индонезия получила еще 6 декабря и начала распределять ее по стране в ожидании получения разрешения от регулятора на ее массовое применение.

За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 846 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 24 тыс. из них имели летальных исход.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]