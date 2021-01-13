Президент Индонезии сделал прививку китайской вакциной от COVID-19

Президент Индонезии Джоко Видодо в среду получил первую дозу вакцины китайской биофармацевтической компании Sinovac от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Кроме него в рамках старта массовой вакцинации в стране привились высокопоставленные представители министерства обороны, полиции и служб здравоохранения.

Индонезия ранее одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19. Она стала первой после Китая страной, разрешившей массовое использование данного препарата.

Первую поставку вакцины Sinovac Индонезия получила еще 6 декабря и начала распределять ее по стране в ожидании получения разрешения от регулятора на ее массовое применение.

За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 846 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 24 тыс. из них имели летальных исход.