Президент Индонезии сделал прививку китайской вакциной от COVID-19

Президент Индонезии Джоко Видодо в среду получил первую дозу вакцины китайской биофармацевтической компании Sinovac от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.
Кроме него в рамках старта массовой вакцинации в стране привились высокопоставленные представители министерства обороны, полиции и служб здравоохранения.
Индонезия ранее одобрила экстренное применение китайской вакцины от COVID-19. Она стала первой после Китая страной, разрешившей массовое использование данного препарата.
Первую поставку вакцины Sinovac Индонезия получила еще 6 декабря и начала распределять ее по стране в ожидании получения разрешения от регулятора на ее массовое применение.
За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 846 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 24 тыс. из них имели летальных исход.
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