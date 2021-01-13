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Дальнее зарубежье 13.01.2021 17:03

Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

Правительство Японии собирается ввести режим чрезвычайной ситуации еще в семи префектурах на фоне возобновления роста числа заражений коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

Ожидается, что премьер-министр Есихидэ Суга объявит об этом на пресс-конференции в среду вечером. Режим ЧС уже действует в Токио и трех соседних районах. Теперь, как ожидается, его введут в префектурах Осака, Хиого, Киото, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.

Режим ЧС означает, что людям рекомендуют отказаться от прогулок, если в этом нет необходимости. Рестораны сократят часы работы, а число посетителей на мероприятиях ограничат. По данным телеканала, меры будут действовать до 7 февраля.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 292 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]