В Китае прививку от коронавируса сделали более 10 млн раз

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Китае идет по плану, и прививку сделали уже более 10 млн раз, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.
"С начала вакцинации от коронавируса приоритетного населения 15 декабря, прививку вакциной сделали более 10 млн раз", - приводит телеканал слова представителя управления по контролю за заболеваниями госкомитета по здравоохранению Ван Биня.
Ван Бинь добавил, что в целом вакцинация в стране проходит последовательно и планомерно.
Ранее газета South China Morning Post писала, что власти Китая собираются к Празднику весны привить от коронавируса по меньшей мере 50 млн человек. В 2021 году он приходится на 12 февраля. На Праздник весны или первый день лунного Нового года родственники собираются вместе по всей стране.
С начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 87 тыс. человек, более 4, 6 тыс. умерли.
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