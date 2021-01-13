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Дальнее зарубежье 13.01.2021 19:02

В Китае прививку от коронавируса сделали более 10 млн раз

Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Китае идет по плану, и прививку сделали уже более 10 млн раз, сообщает в среду Центральное телевидение Китая.

"С начала вакцинации от коронавируса приоритетного населения 15 декабря, прививку вакциной сделали более 10 млн раз", - приводит телеканал слова представителя управления по контролю за заболеваниями госкомитета по здравоохранению Ван Биня.

Ван Бинь добавил, что в целом вакцинация в стране проходит последовательно и планомерно.

Ранее газета South China Morning Post писала, что власти Китая собираются к Празднику весны привить от коронавируса по меньшей мере 50 млн человек. В 2021 году он приходится на 12 февраля. На Праздник весны или первый день лунного Нового года родственники собираются вместе по всей стране.

С начала пандемии в Китае заразились коронавирусом более 87 тыс. человек, более 4, 6 тыс. умерли.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]