Иностранные активы Нацбанка Грузии в 2020г выросли более чем на 27%

Объем иностранных активов Национального банка Грузии в 2020 году увеличился на 2 млрд 760,7 млн лари, или почти на 27,5% - до 12 млрд 814,3 млн лари ($3,896 млрд по текущему курсу - ИФ), говорится в сообщении Нацбанка.
В четвертом квартале иностранные активы возросли на 3,5%, в том числе в декабре - на 3%.
Чистые иностранные активы Нацбанка в прошлом году выросли на 24,6% - до 10 млрд 914,6 млн лари.
Объем резервных денег за год увеличился на 20,8% - до 10 млрд 769,3 млн лари. В том числе объем находящейся в обращении национальной валюты достиг 4 млрд 661,4 млн лари (рост на 12,7%). Банковские депозиты выросли на 27,9% - до 6 млрд 107,9 млн лари.
Как сообщалось, в 2019 году объем иностранных активов Нацбанка Грузии возрос на 14,2% - до 10 млрд 53,6 млн лари.
Официальный курс на 13 января - 3,2888 лари/$1.
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