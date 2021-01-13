Британия первой в мире обязала крупных эмитентов раскрывать климатические риски

Британские эмитенты, имеющие премиальный листинг, с отчетности за 2021 год должны будут включать в свой годовой отчет раздел о соблюдении требований по раскрытию информации о климатических рисках по стандартам Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Регулятор британского финансового рынка Financial Conduct Authority (FCA) опубликовал по итогам периода обсуждения окончательные правила по раскрытию этой информации, они вступили в силу с 1 января 2021 года и будут распространяться примерно на 460 компаний. Великобритания тем самым стала первой в мире страной, которая сделала раскрытие климатической информации обязательным.
Согласно стандартам TCFD, эмитенты должны раскрывать, как менеджмент идентифицирует, контролирует климатические риски, оценивает их существенность, какие метрики использует для их измерения, и как эти риски могут в итоге влиять на продажи и другие показатели компании. Стратегия компании проходит стресс-тестирование в соответствии с различными сценариями изменения климата, и должна раскрываться информация, как она будет корректироваться в зависимости от различных факторов.
Требования FCA предусматривают, что эмитенты должны заявлять о раскрытии информации по стандартам TCFD, либо, если они этого не делают, предоставить соответствующие объяснения (принцип "соблюдай или объясняй").
Как считается, информация о климатических рисках позволит инвесторам лучше понимать, насколько те или иные компании готовы к изменениям климата, и принимать более обоснованные инвестиционные решения.
В этом году FCA планирует начать обсуждение шагов по распространению требования о раскрытии информации о климатических рисках на более широкий круг британских компаний.
Правительство Великобритании в 2020 году объявило, что намерено первыми в мире ввести обязательное раскрытие банками, публичными и крупными частными компаниями, инвестфондами информации о возможных финансовых последствиях изменения климата для бизнеса. Это является одним из элементов плана по сокращению страной к 2050 году выбросов парниковых газов до нуля.
Пока в мире нет единого стандарта раскрытия климатической и нефинансовой информации. Работу по гармонизации подходов в этой сфере ведут сейчас Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), Фонд МСФО по отчетности в области устойчивого развития и другие организации.
По данным KPMG, 96% из 250 крупнейших компаний мира уже отчитываются сейчас о своих показателях устойчивого развития. Чаще всего эмитенты используют для этого стандарты Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).
TCFD делает упор на раскрытии информации именно о финансовых рисках, которые возникают в связи с глобальным изменением климата. Основателем и председателем TCFD является американский предприниматель, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
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