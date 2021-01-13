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Дальнее зарубежье 13.01.2021 15:55

В Италии решили продлить режим ЧС из-за коронавируса до конца апреля

В Италии решили продлить до конца апреля режим ЧС, действующий в связи с коронавируом COVID-19, сообщает в среду газета "Риформиста".

"В ситуации, когда по всем параметрам мы видим ухудшение ситуации, мы обязаны принять новые, пропорциональные, меры. Правительство считает необходимым, прежде всего, продлить до 30 апреля режим ЧС, который изначально планировалось отменить 31 января", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

В Италии сейчас все области разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны в зависимости от обстановки с зараженными коронавирусом, соответственно, от наиболее тяжелой до легкой. Теперь власти считают, что можно ввести и так называемую "белую" зону. По словам Сперанцы, в таких зонах нужно будет соблюдать лишь самые базовые правила борьбы против COVID-19, например - носить маски. Он отметил, что "маловероятно, что эта зона появится в ближайшее время, но мы не теряем надежду".

Сперанца в среду выступил в парламенте и заявил, что на этой неделе Италия столкнулась с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ожидается, что в связи с этим правительство Италии может ввести запрет на передвижение людей между регионами не только в "красной", но и в "желтой" зоне.

За время пандемии в стране зарегистрировали свыше 2,3 млн зараженных, скончались почти 80 тыс. человек.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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