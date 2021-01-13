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Финансы 13.01.2021 20:35

Тренд на повышение налогов в ресурсном секторе в ближайшей перспективе может сохраниться - BofA

Тренд на повышение налогов в ресурсном секторе в ближайшей перспективе может сохраниться, считает экономист Bank of America (BofA) по РФ Владимир Осаковский.

"То повышение налогов, которое произошло в прошлом году, наверное, продолжится. Возможно, не в этом году, но, по крайне мере, в ближайшей перспективе есть все основания для того, что этот тренд, наверное, будет иметь продолжение. Ресурсные сектора, наверняка, так и останутся под основным, так сказать, "таргетом" для повышения налогов: там есть, что облагать налогом, и, соответственно, есть прибыли, и размеры этих прибылей довольно ощутимы для бюджета. Так что риск повышения в дальнейшем ресурсных налогов в принципе существует", - сказал Осаковский журналистам.

Кроме того, по мнению эксперта, ближайшие политические события в России могут поддержать тренд на повышение налогов, потому что "этот фактор имеет политическую поддержку".

Как отметил экономист, необходимость дополнительных налоговых доходов для государства остается, что, наверное, и будет поддерживать тренд на повышение, так или иначе.

"Мы рассматриваем этот фактор как один из рисков для российского рынка в целом в ближайшие два-три года", - резюмировал эксперт.

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Тэги: РОССИЯ, НАЛОГИ, АНАЛИТИКИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]