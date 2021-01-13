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ТЭК 13.01.2021 15:35

Нефть дорожает на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах в стране, Brent - $56,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются на ожиданиях еженедельного отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в среду составляет $56,72 за баррель, что на $0,14 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,44 за баррель, что на $0,23 (0,43%) выше уровня предыдущих торгов.

Во вторник нефтяные цены завершили торги на максимальных уровнях с 21 февраля прошлого года.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в 19:30 в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

"Мы видим динамичный "бычий" тренд", и рынок по-прежнему ожидает, что запасы нефти будут довольно быстро сокращаться в результате объявленного ранее сокращения добычи Саудовской Аравией", - отмечает старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу.

"Однако в какой-то момент подобные бычьи тренды приводят к подъему рынка выше равновесной цены нефти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Между тем Саудовская Аравия сократила поставки нефти по меньшей мере девяти нефтепереработчикам в Азии и Европе после принятия решения о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в следующем месяце поставит меньше нефти в рамках долгосрочных контрактов, в результате чего некоторые НПЗ в Азии получат на 20-30% меньше ожидаемого объема, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на руководителей компании. Один из европейских нефтепереработчиков, который обычно закупает у Саудовской Аравии нефть в небольших объемах, в феврале не получит ни одной партии.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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