Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0762 RUR   0.0231 GBR   2.3264 TRY   0.2278

Цена на нефть

12.01 $/bbl   WTI 53.21 0.96 Brent 56.58 0.92

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.01.2021 16:03

В РФ с тревогой наблюдают за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса, заявил Путин

В России следят за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - сказал он на совещании с членами правительства.

"То, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, связи - авиационные, другие - это все временные меры, но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - отметил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Путин: отношения РФ и Армении останутся союзническими Путин: Россия, Армения и Азербайджан создают рабочую группу на уровне вице-премьеров для решения вопросов экономики и инфраструктуры в Нагорном Карабахе Договоренности по Карабаху в целом соблюдаются - Путин Путин предлагает на встрече в Москве обсудить вопросы, касающиеся российских миротворцев в Карабахе В Нагорном Карабахе уничтожено свыше 22 тысяч взрывоопасных предметов - Путин Путин беспощаден к предательству и воровству - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]