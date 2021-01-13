В РФ с тревогой наблюдают за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса, заявил Путин

В России следят за ситуацией в Великобритании, где обнаружен новый штамм коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем, находимся в контакте с нашими европейскими партнерами по этим вопросам", - сказал он на совещании с членами правительства.

"То, что мы на какое-то время ограничиваем наши транспортные коммуникации, связи - авиационные, другие - это все временные меры, но нам нужно понимать, что происходит у нас в стране, как мы можем купировать возникающие новые угрозы, в том числе и с новыми штаммами коронавирусной инфекции", - отметил президент.