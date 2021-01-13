Каждый пятый бельгийский подданный имеет иностранное происхождение

Этническое разнообразие бельгийского населения расширилось за последние 10 лет, свидетельствуют данные статистической службы Statbel, которые в среду приводит телеканал RTBF.
Один из выводов анализа развития состава бельгийского общества, основывающийся на данных с 1 января 2011 по 1 января 2020 года, показывает, что 20% населения Бельгии имеет иностранное происхождение.
Около двух третей населения составляют "бельгийцы бельгийского происхождения". Несколько больше, чем 12%, приходится на живущих в Бельгии иностранцев, у которых нет бельгийского подданства.
За 10 лет пропорция "бельгийцев бельгийского происхождения" уменьшилась с 74,3% до 67,9%. Число бельгийцев иностранного происхождения выросло на 4,2%. Количество проживающих в Бельгии иностранцев увеличилось с 10,2% до 12,4%.
Более половины (51,3%) бельгийцев иностранного происхождения и иностранцев имеют корни в странах, не входящих в Европейский союз.
Из жителей "небельгийского происхождения" в Бельгии больше всего марокканцев. Далее следуют итальянцы, французы, нидерландцы и турки.
В статистическом анализе отмечается также, что с 2019 года наблюдается активное прибавление жителей румынского происхождения, которые вышли в Бельгии на шестое место после турок.
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