Снижение темпов заражения COVID-19 в РФ не должно успокаивать - Путин

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, но расслабляться рано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы видим, что наблюдается некоторое снижение (темпов заболевания - ИФ), но успокаивать нас это не должно", - сказал он на совещании с членами правительства.

При этом он отметил, что "в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные".