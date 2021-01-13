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Дальнее зарубежье 13.01.2021 21:32

Байден предложил назначить экс-постпреда при ООН Саманту Пауэр главой Агентства по международному развитию

Избранный президент США Джо Байден объявил в среду о решении выдвинуть кандидатуру бывшего постпреда при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию, а также - сделать ее членом Совета национальной безопасности США.

"Избранный президент Джо Байден сегодня объявил о выдвижении кандидатуры экс-постпреда Саманты Паэур на должность администратора американского Агентства по международному развитию. Также он включил эту должность в перечень членов Совета национальной безопасности", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.

В документе отмечает, что Пауэр предстоит, в частности, помогать партнерам США бороться против пандемии коронавируса COVID-19, а также - "продвигать американские идеалы и интересы по всему миру".

Агентство по международному развитию обычно занимается помощью в экономическом развитии других стран, оказанием гуманитарной помощи.

Пауэлл, как и многие другие кандидаты на ключевые должности в администрации Байдена, уже занимала видные посты в годы пребывания на президентском посту Барака Обамы.

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Тэги: США, БАЙДЕН, АГЕНТСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]