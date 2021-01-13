Байден предложил назначить экс-постпреда при ООН Саманту Пауэр главой Агентства по международному развитию

Избранный президент США Джо Байден объявил в среду о решении выдвинуть кандидатуру бывшего постпреда при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию, а также - сделать ее членом Совета национальной безопасности США.
"Избранный президент Джо Байден сегодня объявил о выдвижении кандидатуры экс-постпреда Саманты Паэур на должность администратора американского Агентства по международному развитию. Также он включил эту должность в перечень членов Совета национальной безопасности", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.
В документе отмечает, что Пауэр предстоит, в частности, помогать партнерам США бороться против пандемии коронавируса COVID-19, а также - "продвигать американские идеалы и интересы по всему миру".
Агентство по международному развитию обычно занимается помощью в экономическом развитии других стран, оказанием гуманитарной помощи.
Пауэлл, как и многие другие кандидаты на ключевые должности в администрации Байдена, уже занимала видные посты в годы пребывания на президентском посту Барака Обамы.
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили реализацию трехсторонних заявлений по Карабаху
Анкара выступает за создание условий для сосуществования азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе без миротворцев - Эрдоган
Азербайджан, Турция и Пакистан договорились расширять экономическое сотрудничество
Венесуэла в 2021г планирует нарастить добычу нефти до 1,5 млн б/с
Boeing выплатит $25 млн в рамках дела о завышении цен на компоненты для дронов
Honda остановит работу завода в Британии из-за нехватки запчастей на 4 дня
В Азербайджане за сутки зафиксировано 474 случая COVID-19, скончались 16 человек
ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса
Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
Долевое участие Alternative Energy International Media Group выставлено на продажу
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз