Путин проинформировал Эрдогана, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Москве подтвердили настрой на нормализацию отношений

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
"Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало "подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей".
"С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - отметили в пресс-службе.
Со своей стороны, Эрдоган, как сообщили в Кремле, "выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов".
"Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.
При обсуждении двусторонней повестки дня "особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин".
В пресс-службе добавили, что Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и "выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие".
"Условлено о поддержании регулярного диалога на различных уровнях", - сообщили в Кремле.
«Дочка» SOCAR будет привлечена к проекту обустройства месторождения Марково в России
Азербайджан на 2 года освободил от таможенных пошлин импорт материалов для модернизации Бакинского НПЗ
ЦБ Азербайджана направит 218 млн евро на строительство нового административного здания
В Азербайджане за сутки зафиксировано 474 случая COVID-19, скончались 16 человек
ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса
Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах
США, прежде чем вернуться к СВПД, должны отменить все санкции против Тегерана - глава МИД Ирана
Парламентские выборы в Киргизии должны пройти так же честно, как президентские - киргизский лидер
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
Долевое участие Alternative Energy International Media Group выставлено на продажу
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз