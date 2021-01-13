Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0762 RUR   0.0231 GBR   2.3264 TRY   0.2278

Цена на нефть

12.01 $/bbl   WTI 53.21 0.96 Brent 56.58 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 13.01.2021 16:19

Путин проинформировал Эрдогана, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Москве подтвердили настрой на нормализацию отношений

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало "подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей".

"С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - отметили в пресс-службе.

Со своей стороны, Эрдоган, как сообщили в Кремле, "выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов".

"Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

При обсуждении двусторонней повестки дня "особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин".

В пресс-службе добавили, что Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и "выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие".

"Условлено о поддержании регулярного диалога на различных уровнях", - сообщили в Кремле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Чавушоглу намерен обсудить на встрече с Лавровым безопасность границ Азербайджана Конструктивный настрой лидеров России и Турции позволяет решать все разногласия - Песков Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово - Эрдоган Чавушоглу и Лавров обсудят вопросы, касающиеся Карабаха - МИД РФ Путин высоко оценил умение Эрдогана держать слово Минсельхоз РФ предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции до 250 тыс. т

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]