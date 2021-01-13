Путин проинформировал Эрдогана, что лидеры Азербайджана и Армении на встрече в Москве подтвердили настрой на нормализацию отношений

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Путин информировал об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации Заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало "подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей".

"С учётом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - отметили в пресс-службе.

Со своей стороны, Эрдоган, как сообщили в Кремле, "выразил поддержку усилий России в русле нагорно-карабахского урегулирования, высказался за продолжение координации действий России и Турции, в том числе в интересах экономического развития региона и продвижения взаимовыгодных проектов".

"Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", - говорится в сообщении.

При обсуждении двусторонней повестки дня "особое внимание уделено задачам увеличения объёмов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин".

В пресс-службе добавили, что Путин и Эрдоган поздравили друг друга с Новым годом и "выразили уверенность, что в наступившем году многоплановое партнёрство России и Турции получит дальнейшее развитие".

"Условлено о поддержании регулярного диалога на различных уровнях", - сообщили в Кремле.