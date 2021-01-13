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Бизнес и законодательство 13.01.2021 16:33

Азербайджан на 2 года освободил от таможенных пошлин импорт материалов для модернизации Бакинского НПЗ

Товары и материалы, ввозимые в Азербайджан с целью реконструкции нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), освобождаются от уплаты таможенных пошлин с 1 января 2021 года сроком на 2 года.

Такое решение принято кабинетом министров Азербайджана.

Согласно решению кабмина, данные льготы распространяются на товары и материалы, ввозимые в страну с целью реконструкции нефтеперерабатывающих заводов с годовой производительностью не менее 3 млн тонн.

В настоящее время в Азербайджане единственным предприятием, которое удовлетворяет этому требованию, является Бакинский НПЗ им. Гейдара Алиева (БНПЗ). БНПЗ реализует масштабный проект по модернизации и реконструкции, который оценивается в $2,2 млрд. Полностью завершить проект планируется в 2024-2025 годах.

БНПЗ входит в структуру SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Кроме этого, на основании решения кабмина, ввоз в Азербайджан вакцин от пандемии коронавируса COVID-19 и шприцев для них освобожден от таможенных пошлин сроком на два года - с 1 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года Азербайджан утвердил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым импорт в страну вакцин от пандемии коронавируса COVID-19 и шприцев для них, а также товаров и материалов с целью реконструкции нефтеперерабатывающих заводов с годовой производительностью не менее 3 млн тонн, освобожден от уплаты налогов.

А.Мамедов

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Тэги: БНПЗ, ИМПОРТ, ЛЬГОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]