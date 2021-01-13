Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0762 RUR   0.0231 GBR   2.3264 TRY   0.2278

Цена на нефть

12.01 $/bbl   WTI 53.21 0.96 Brent 56.58 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 13.01.2021 16:37

ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении все новых штаммов коронавируса COVID-19, объяснив это высокими темпами его распространения.

"Чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам стоит ожидать появления новых разновидностей", - говорится в сообщении ВОЗ.

Новый британский штамм коронавируса обнаружили уже в 50 территориях, сообщают западные СМИ, не указывая, о каких именно частях света идет речь. В то же время, южноафриканский штамм распространяется на 20 территориях, а в Японии есть своя, третья разновидность коронавируса.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 92 млн человек, умерли более 1,9 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, МУТАЦИЯ


Похожие новости


Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ ВОЗ впервые с сентября зафиксировала снижение числа заболевших COVID-19 за неделю В ВОЗ назвали неприемлемым показатель смертности инфицированных коронавирусом Глава ВОЗ посоветовал миру брать пример с Новой Зеландии в борьбе с коронавирусом В ВОЗ создадут комиссию для оценки работы организации по борьбе с коронавирусом В мире из-за COVID-19 забывают о мониторинге заболеваемости гриппом - ВОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]