В Азербайджане за сутки зафиксировано 474 случая COVID-19, скончались 16 человек

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 474 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 225,82 тыс., сообщает республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 519 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 16 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 957.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 212,12 тыс. человек (+1 322 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс. 743 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 052 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 287,959 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков