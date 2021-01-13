«Дочка» SOCAR будет привлечена к проекту обустройства месторождения Марково в России

ООО «SOCAR Construction» завершила монтажные работы в рамках строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ в Беларуси, говорится в сообщении компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР).
«Монтажные работы на комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков начались в августе 2019 года. Среди компаний, участвующих в строительстве объекта, была выбрана SOCAR Construction, задача которой заключалась в выполнении полного комплекса монтажных работ технологических трубопроводов, включая укрупнительную сборку, монтаж, термообработку, монтаж трубопроводной арматуры, неразрушающий контроль сварных соединений, нанесение лакокрасочного покрытия, гидравлические и пневматические испытания», - говорится в сообщении.
По данным SOCAR, за время реализации проекта смонтировано более 13 км линий технологических трубопроводов (включая оборудование) из различных видов материалов, выполнена установка и монтаж более 5 тыс. единиц клапанов и запорно-регулирующей арматуры, смонтировано на отметках от 3,8 до 54,4 м более 60 единиц только крупногабаритного оборудования весом до 9 тонн.
«Успешно выполнив контрактные обязательства по монтажным работам трубопровода для комплекса гидротрекинга, SOCAR Construction получила от Мозырского НПЗ дополнительный заказ по теплоизоляционным работам», - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным компании, в ближайшее время SOCAR Construction» будет привлечена Иркутской нефтяной компанией для проекта по обустройству месторождения Марково.
ООО «SOCAR Construction» («дочка» Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) было сформировано для обеспечения растущих потребностей топливно-энергетического комплекса в качественных индустриальных и инфраструктурных объектах.
Н.Аббасова
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