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Карабахский конфликт 13.01.2021 18:51

Ереван в 2018 году выдвинул новые условия в переговорах по Карабаху - российский посредник

Переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжались вплоть до 2018 года, пока Ереван не выдвинул новые условия, заявил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов.

«Переговоры велись на регулярной основе, хотя полного согласия достичь не удавалось. Вплоть до 2018 г., когда Ереван выдвинул новые подходы», - сказал Попов, отвечая на вопрос армянских СМИ суть которого в котором в том, что российские предложения по урегулированию не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения Азербайджану семи районов.

«Под российскими предложениями, вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 г. сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В основе этого плана, во многом совпадающего с Казанским документом, лежат базовые принципы НКУ, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, причем – подчеркну это особо – в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа – признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое. Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться – не соответствует действительности», - отмечается в ответе, опубликованном на сайте МИД России.

«Что касается вариантов решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха, то лежавшие в последние годы на переговорном столе предложения предусматривали в качестве конечной цели, цитирую: «определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права. При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами. Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов», - заявил Попов.

Он также отмечает, что ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОБСЕ


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