Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0762 RUR   0.0231 GBR   2.3264 TRY   0.2278

Цена на нефть

12.01 $/bbl   WTI 53.21 0.96 Brent 56.58 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 13.01.2021 19:17

Нарушений режима прекращения огня в Карабахе не зафиксировано - Минобороны РФ

Российские миротворцы не отметили нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил замначальника Центра примирения сторон Дмитрий Перепелкин.

"Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено", - заявил Перепелкин на брифинге в среду.

По его словам, на 27 наблюдательных пунктах, развернутых на линии соприкосновения сторон и в Лачинском коридоре, осуществляется круглосуточный мониторинг за обстановкой в регионе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, МИРОТВОРЦЫ, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Ереван в 2018 году выдвинул новые условия в переговорах по Карабаху - российский посредник Война в Карабахе стала важнейшим событием 2020 года- Путин Договоренности по Карабаху в целом соблюдаются - Путин Путин предлагает на встрече в Москве обсудить вопросы, касающиеся российских миротворцев в Карабахе В Нагорном Карабахе уничтожено свыше 22 тысяч взрывоопасных предметов - Путин Договоренности по Карабаху последовательно выполняются, сейчас обстановка в регионе спокойная - Путин

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]