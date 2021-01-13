Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об открытии посольства в Афганистане, сообщает сайт главы государства.
Посольство Азербайджана будет действовать в Кабуле.
Б.Рустамбеков
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