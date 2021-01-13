Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0762 RUR   0.0231 GBR   2.3264 TRY   0.2278

Цена на нефть

12.01 $/bbl   WTI 53.21 0.96 Brent 56.58 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 13.01.2021 20:36

Азербайджан, Турция и Пакистан договорились расширять экономическое сотрудничество

Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана по итогам трехсторонней встречи 13 января в Исламабаде подписали совместную декларацию, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В декларации отмечается, что для углубления и расширения трехстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, стороны призвали соответствующие министерства подготовить План действий по снижению тарифов, устранению тарифных и нетарифных препятствий, транспортных расходов, улучшению координации между банковскими секторами и взаимной защите инвестиций.

Стороны также договорились о развитии регионального сотрудничества в сферах транспорта, торговли, энергетики, контактов между людьми, образования, социального и культурного обмена, туризма и ИКТ, а также через различные региональные форумы для улучшения и укрепления воздушного, железнодорожного и автомобильного сообщения.

Также подчеркнута важность активизации сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, окружающей среды, устойчивого развития и изменения климата и призвали к более широкому международному сотрудничеству для своевременного достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Стороны еще раз подтвердили приверженность развитию сотрудничества в области обороны и безопасности, в том числе посредством обмена передовым опытом, наращивания потенциала, обмена новыми и передовыми технологиями.

Также стороны заявили о своей поддержке прекращению армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и нерушимости границ признанных международным сообществом и в соответствии резолюциям Совета Безопасности ООН.

Согласно принятому решению очередная трехсторонняя встреча состоится в 2022 году в Турции.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана, Турции и Пакистана встретятся в среду в Исламабаде - Чавушоглу Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней - президент Азербайджана Турция направила более 30 офицеров для работы в совместном мониторинговом центре по Карабаху в Азербайджане Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили текущее состояние с реализацией трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху Чавушоглу намерен обсудить на встрече с Лавровым безопасность границ Азербайджана Эрдоган обсудит в Баку ситуацию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]