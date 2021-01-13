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12.01 $/bbl   WTI 53.21 0.96 Brent 56.58 0.92

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ТЭК 13.01.2021 20:45

WTI перешла к росту на данных о снижении запасов в США, Brent подешевела до $56,48 за баррель

Нефть марки WTI в среду начала дорожать после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов нефти в стране, в то время как Brent сократила потери.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $56,48 за баррель, что на $0,1 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,3 за баррель, что на $0,09 (0,17%) выше уровня предыдущих торгов.

Ранее в ходе торгов оба контракта перешли к снижению из-за опасений по поводу спроса в условиях продолжающейся пандемии. Китай зафиксировал максимальный дневной прирост новых случаев заражения за последние пять месяцев, сообщают СМИ. Тем временем в Италии режим ЧС, введенный из-за пандемии, продлили до конца апреля.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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