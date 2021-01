Американцам не запретят инвестировать в Alibaba, Tencent и Baidu

Власти США могут разрешить американцам продолжить инвестировать в китайские технологические компании Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. и Baidu Inc., пишет The Wall Street Journal.

Ранее газета сообщала, что американские власти обсуждали расширение "черного списка" компаний, в которые запрещено инвестировать из-за их предполагаемой связи с китайскими военными и службами безопасности.

США больше не планируют включать в список Alibaba, Tencent и Baidu, рыночная капитализация которых вместе составляет $1,4 трлн. Однако, по информации источников WSJ, в список будет внесено еще девять компаний и более 100 дочерних предприятий фирм, которые уже находятся в "черном" списке.

Правительство страны решило не включать три компании в список после совещания во вторник, сообщили осведомленные источники. Ранее Совет национальной безопасности США, Госдеп и Пентагон пришли к общему мнению, что компании имеют связи с китайскими военными, разведкой и службами безопасности. До последней минуты многие полагали, что этого достаточно для включения Alibaba, Tencent и Baidu в "черный" список.

Однако министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции против таких крупных компаний дестабилизируют рынок и приведут к негативным экономическим последствиям. Alibaba и Tencent являются крупнейшими по капитализации китайскими публичными компаниями.

Минфин США обеспокоен тем, как расширение списка, который уже вынудил биржи и провайдеров фондовых индексов исключить некоторые компании, повлияет на рынок.

Акции Alibaba, Tencent и Baidu имеют большой вес в мировых фондовых индексах и торгуемых на бирже фондах (ETF), которые отслеживают эти индексы. В последние годы рыночная стоимость трех компаний взлетела.

ADR Alibaba в среду подорожали на 4,3%, Tencent - на 2,9%.

Онлайн-ритейлер Alibaba привлек $25 млрд в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке в 2014 году. На данный момент это крупнейшее IPO в США. Оператор поискового сервиса Baidu имеет листинг на Nasdaq с 2005 года. Tencent, которому принадлежит популярный сервис WeChat, является крупнейшим по выручке разработчиком видеоигр в мире, ADR компании торгуется на внебиржевом рынке (OTC) США.

Несмотря на то, что в последние годы власти США и многие американские компании считали Китай крупным политическим и экономическим конкурентом, инвесторы продолжали вкладывать деньги в китайские компании.

Консалтинговая фирма RWR недавно опубликовала доклад, согласно которому власти КНР разрабатывают военную "облачную" систему при участии Alibaba, Tencent, а также китайских поставщиков военного оборудования и компаний, связанных с развитием высокотехнологичного оружия.

В середине ноября президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий покупку американскими розничными и институциональными инвесторами акций китайских компаний, которые связанны с военными.

В декабре "черный список" был расширен и в последней версии включал 35 компаний. У инвесторов есть год, чтобы продать активы, которые принадлежат им в этих компаниях.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в начале января приняла решение исключить из своего списка акции China Mobile , China Telecom и China Unicom, в результате чего американские инвесторы были вынуждены продавать свои акции, зачастую с потерями.