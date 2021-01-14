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Макроэкономика 14.01.2021 12:26

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020г ускорилась до 2,8%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020 году составила 2,8% против 2,6% по итогам 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам в 2020 году составила 5%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 1%.

По данным Госкомстата, инфляция в декабре 2020 года составила 0,8% против инфляции в ноябре на уровне 0,5%. При этом в декабре рост цен на продовольственные товары составил 1,8%, на непродовольственные товары – 0,1%, тогда как цены на услуги не изменились.

Минэкономики Азербайджана среднегодовую инфляцию на 2020г прогнозировало на уровне 2,8%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]