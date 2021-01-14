Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020г ускорилась до 2,8%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2020 году составила 2,8% против 2,6% по итогам 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам в 2020 году составила 5%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 1%.
По данным Госкомстата, инфляция в декабре 2020 года составила 0,8% против инфляции в ноябре на уровне 0,5%. При этом в декабре рост цен на продовольственные товары составил 1,8%, на непродовольственные товары – 0,1%, тогда как цены на услуги не изменились.
Минэкономики Азербайджана среднегодовую инфляцию на 2020г прогнозировало на уровне 2,8%.
Б.Рустамбеков
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