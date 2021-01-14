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Дальнее зарубежье 14.01.2021 13:50

В Германии выявили более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Германии за минувшие сутки зафиксировали 25,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

Общее число случаев заболевания COVID-19 за время пандемии в ФРГ составляет 1,9 млн.

Согласно данным института, за последние 24 часа в стране от последствий коронавируса скончались 1,2 тыс. человек. В общей сложности количество летальных случаев в стране с начала вспышки выросло до 43,8 тыс.

Нынешний режим изоляции в Германии, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действуют до 31 января. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее предположила, что этот режим может быть продлен еще на восемь - десять недель.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]