В Германии выявили более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В Германии за минувшие сутки зафиксировали 25,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.
Общее число случаев заболевания COVID-19 за время пандемии в ФРГ составляет 1,9 млн.
Согласно данным института, за последние 24 часа в стране от последствий коронавируса скончались 1,2 тыс. человек. В общей сложности количество летальных случаев в стране с начала вспышки выросло до 43,8 тыс.
Нынешний режим изоляции в Германии, при котором закрыты все школы и магазины, торгующие не жизненно важными товарами, действуют до 31 января. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее предположила, что этот режим может быть продлен еще на восемь - десять недель.
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