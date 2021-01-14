Более 24,7 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 570 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 763 случая, умерли за сутки 570 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 24 тыс. 763 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 426 (13,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в РФ было выявлено 22 тыс. 850 случаев COVID-19.

С начала текущей недели в РФ фиксируется рост выздоровевших от коронавирусной инфекции, количество которых превышает число новых случаев. По данным оперштаба, за сутки по выздоровлению выписаны 27 тыс. 956 человек, что более чем на 3 тыс. выше госпитализированных с COVID-19.

В Москве также наблюдается тенденция к увеличению числа выписанных, за минувшие сутки выздоровели 7 тыс. 049 пациентов, выявлено 5 тыс. 893 новых случаев коронавируса.

Вслед за российской столицей регионами с высокими показателями заражения COVID-19 являются Санкт-Петербург - 3 тыс. 041 новый случай, и Московская область - 1 тыс. 263 новый случаев.

Число подтвержденных летальных исходов за сутки составило 570, наибольшее число из них - 83 - зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в Москве от коронавируса скончались 68 пациентов.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн. 495 тыс. 816 случаев коронавирусной инфекции (+0,7%), 63 тыс. 940 умерших и 2 млн. 882 тыс. 044 выписанных.