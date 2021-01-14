Новым премьер-министром Эстонии станет лидер оппозиционной партии Реформ

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Реформ Кая Каллас (Kaja Kallas) станет новым премьер-министром Эстонии вместо ушедшего в отставку лидера партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas).

Об этом рассказала в четверг Эстонскому телевидению заместитель председателя партии Центра Майлис Репс (Mailis Reps), которая возглавляет делегацию центристов на переговорах по созданию новой коалиции и правительства.

По ее словам, "к полуночи среды стало ясно, что в случае успешного завершения переговоров новым премьер-министром станет Кая Каллас".

Репс отметила, что на первом этапе чувствительные для центристов и реформистов темы на переговорах затрагивать не будут, пишет портал телерадиовещания ERR.

Репс добавила, что партия Центра по-прежнему хотела бы создать правительство из трех партий, в которое помимо центристов и реформистов входила бы и партия "Отечество", однако партия Реформ это не поддержала.

"Когда партия Центра после 14-часового обсуждения внутри партии приняла предложение реформистов о формировании двухпартийного правительства, это очевидно означало, что новым премьер-министром станет Кая Каллас", - отметила Репс.

Она добавила, что "чувствительные темы будут обсуждаться с ходом времени", не уточнив, о каких именно вопросах идет речь. Ранее Партия реформ требовала, в частности, четкого перехода на образование на эстонском языке, а центристы это столь же четко исключали.

В интервью на русскоязычном телеканале ETV+ Репс признала, что одним из чувствительных вопросов станет тема русской школы.

"Мы понимаем, что для наших избирателей важны такие вопросы, как русская школа, серые паспорта, отношения с Россией. Эти вопросы самые чувствительные. С точки зрения коалиционных переговоров об этом пока рано говорить, но мы не будем в коалиции, войдя в которую наши избиратели что-то потеряют, - сказала Репс. - В то же время мы понимаем, что в вопросе серых паспортов мы вряд ли сможем сделать те большие шаги, которые хотели сделать изначально. Но закрытие русских школ - это невозможно".

Премьер-министр Эстонии, председатель ведущей правящей партии Центра Ратас подал в среду в отставку в связи с выдвинутым против партии Центра как юридического лица подозрения в коррупции. Отставка премьера автоматически означает и отставку всего правительства.

Ратас сообщил, что после отставки работать в новом правительстве не планирует и возвращается в парламент депутатом.