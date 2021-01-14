Вакцинация от коронавируса препаратом от Sinovac стартовала в Турции

Турция в четверг начала вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac, сообщает издание Hurriet.

"Вакцину доставили в хранилища служб общественного здравоохранения всех провинций. Сегодня - первый день новой эры", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Сначала прививку смогут сделать медицинские работники. Коджа сделал ее первым в Турции.

"Я хочу подчеркнуть, что все должны сделать прививку", - отметил министр здравоохранения.

Ранее в четверг турецкий комитет по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию одобрил использование препарата Sinovac в экстренных случаях. Страна получила 3 млн доз китайской вакцины 30 декабря.

Данные об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Так, на испытаниях в Бразилии она составила 50,4%, а в Турции и Индонезии - 65,3% и 91,5% соответственно.

С начала пандемии в Турции заразились коронавирусом более 2,3 млн человек, более 23 тыс. умерли.