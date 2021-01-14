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Здравоохранение 14.01.2021 20:05

В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

Во Всемирной организации здравоохранения изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, заявили в четверг в Европейском региональном бюро ВОЗ в ходе брифинга.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников. И хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата профилактики является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - заявил старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш.

Бенеш указал, что комитет по международным медико-санитарным правилам "периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против COVID-19".

"Данный вопрос (о вакцинации путешественников - ИФ) находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - добавил он.

По его словам, по этому вопросу в ВОЗ сейчас ведется работа по трем направлениям - по возможности рекомендовать вакцинацию путешественникам и связанным с этим сложностям, вопрос принятия странами ограничений или требований вакцинации от въезжающих, а также то, как страны могут обмениться информацией о достоверных источниках проведения вакцин.

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Тэги: МИР, ВОЗ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]