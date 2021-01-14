В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

Во Всемирной организации здравоохранения изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, заявили в четверг в Европейском региональном бюро ВОЗ в ходе брифинга.
"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников. И хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата профилактики является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - заявил старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш.
Бенеш указал, что комитет по международным медико-санитарным правилам "периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против COVID-19".
"Данный вопрос (о вакцинации путешественников - ИФ) находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - добавил он.
По его словам, по этому вопросу в ВОЗ сейчас ведется работа по трем направлениям - по возможности рекомендовать вакцинацию путешественникам и связанным с этим сложностям, вопрос принятия странами ограничений или требований вакцинации от въезжающих, а также то, как страны могут обмениться информацией о достоверных источниках проведения вакцин.
Госкомитет по градостроительству Азербайджана займется восстановлением объектов, разрушенных в результате войны в Карабахе
Глава МИД Армении считает важнейшим вопрос о статусе Карабаха
Армения в Карабахе арменизировала более 120 албанских церквей
Нафтогаз в 2020г предоставил Газпрому услуги организации транзита газа на $2,11 млрд
Добыча нефти в РФ в 2021г может быть чуть выше, чем в 2020г - Новак
Туркмения увеличит энергопоставки в Афганистан за счет ввода новой ЛЭП
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Примерно 80% жителей США полагают, что американское общество расколото - опрос
Комендантский час вводится во всей Франции - премьер
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
Бакинская высшая школа нефти перечислила средства в Фонд “YAŞAT”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз