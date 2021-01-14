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14.01.2021 21:06

Индия в скором времени начнет производство российских автоматов АК-203

Индия в скором времени начнет лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203, сообщил газете The Economic Times начальник штаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване.

По его словам, в ближайшее время будет подписан контракт с заводом в городе Корва (штат Уттар-Прадеш), который является совместным предприятием российского концерна "Калашников" и Управления артиллерийских заводов Индии.

"Переговоры находятся в заключающей стадии. В последний момент были некоторые проблемы, но сейчас они урегулированы. Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени", - сказал генерал.

Газета отмечает, что планом производства предполагается выпустить 671 427 автоматов АК-203. При этом соответствующее соглашение предполагает 100-процентную передачу технологии и возможность в перспективе экспорта с индийского предприятия.

Стоимость одного автомата АК-203, произведенного в Индии, составит около $960 по сравнению со стоимостью американского автомата, приобретаемого в настоящее время Индией за $1220, указывает издание.

Российская сторона в качестве отчислений будет получать с каждого произведенного автомата АК-203 примерно $85, сообщает издание.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]