Индия в скором времени начнет производство российских автоматов АК-203

Индия в скором времени начнет лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203, сообщил газете The Economic Times начальник штаба сухопутных войск Вооруженных сил Индии генерал Манодж Нараване.

По его словам, в ближайшее время будет подписан контракт с заводом в городе Корва (штат Уттар-Прадеш), который является совместным предприятием российского концерна "Калашников" и Управления артиллерийских заводов Индии.

"Переговоры находятся в заключающей стадии. В последний момент были некоторые проблемы, но сейчас они урегулированы. Я надеюсь, что финальный контракт будет подписан в скором времени", - сказал генерал.

Газета отмечает, что планом производства предполагается выпустить 671 427 автоматов АК-203. При этом соответствующее соглашение предполагает 100-процентную передачу технологии и возможность в перспективе экспорта с индийского предприятия.

Стоимость одного автомата АК-203, произведенного в Индии, составит около $960 по сравнению со стоимостью американского автомата, приобретаемого в настоящее время Индией за $1220, указывает издание.

Российская сторона в качестве отчислений будет получать с каждого произведенного автомата АК-203 примерно $85, сообщает издание.