Число иностранцев, посетивших Азербайджан за 2020г, сократилось в 4 раза – ГМС

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан за 2020 год, сократилось в четыре раза по сравнению с 2019 годом, сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

«В 2020 году число иностранцев, посетивших Азербайджан, составило 795,761 тыс. человек, что в 4 раза меньше чем в 2019 году», - подчеркнули в Службе.

По данным ведомства, в настоящее время в Азербайджане находятся 118,409 тыс. иностранцев. Большинство из них составляют граждане РФ – 44,805 тыс. человек (37,8%), Грузии – 38,698 тыс. человек (32,7%) и Турции – 11,293 тыс. человек (9,5%).

ГМС подчеркивает, что в 2020 году в Азербайджан в рамках реадмиссии вернулись 145 человек.

Х.Насирзаде