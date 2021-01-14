Число иностранцев, посетивших Азербайджан за 2020г, сократилось в 4 раза – ГМС

Число иностранных граждан, посетивших Азербайджан за 2020 год, сократилось в четыре раза по сравнению с 2019 годом, сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).
«В 2020 году число иностранцев, посетивших Азербайджан, составило 795,761 тыс. человек, что в 4 раза меньше чем в 2019 году», - подчеркнули в Службе.
По данным ведомства, в настоящее время в Азербайджане находятся 118,409 тыс. иностранцев. Большинство из них составляют граждане РФ – 44,805 тыс. человек (37,8%), Грузии – 38,698 тыс. человек (32,7%) и Турции – 11,293 тыс. человек (9,5%).
ГМС подчеркивает, что в 2020 году в Азербайджан в рамках реадмиссии вернулись 145 человек.
Х.Насирзаде
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