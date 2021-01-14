Пандемия ударила по рождаемости в Литве

В Литве в 2020 году на фоне пандемии коронавируса значительно увеличилась смертность и сократилась рождаемость.

"В 2020 году скончались 43,4 тыс. человек. Это на 5,1 тыс. (13,3%) больше, чем в 2019-ом. Показатель смертности, приходящейся на 1 тыс. населения, вырос с 13,7 (в 2019 году) до 15,5 (2020 в году)", - сообщил в четверг Департамент статистики.

Это, как отметила на пресс-конференции замгендиректора Департамента Инга Масюлайтите-Шукевич, "крупнейший рост смертей за год с 1990 года".

По ее словам, за месяц в Литве среднем умирает более 3,6 тыс. человек. В ноябре и декабре прошлого года фиксировались значительные скачки смертности: в декабре показатель был одним из самых высоких - 5,8 тыс., в ноябре он был несколько ниже - 4,3 тыс.

"Смертность увеличилась на 13%. Это вызывает беспокойство. Ведь, очевидно, причиной является и недостаточное обеспечение людей здравоохранительными средствами, и невозможность получить определенные услуги врачей", - сказала Масюлайтите-Шукевич.

Она также сообщила о рекордном падении рождаемости в Литве.

Так, по ее данным, в 2020 году родилось всего 24,5 тыс. детей. Это меньше всего за период в три десятилетия и на 11% меньше, чем в 2019 году.

Большинство младенцев родились в июле и августе - по 10% от всех рожденных. В феврале, марте и декабре родилось меньше всего малышей.

"Сокращение числа рожденных также вызывает беспокойство. До этого была экономически более стабильная ситуация. Пандемия внесла свои коррективы. Их мы заметим в предстоящие месяцы и в следующем году, каким будет воздействие карантина на рождаемость", - сказала Маюлайтите-Шукевич.

В свою очередь глава Центра демографических исследований Университета им Витаутаса Великого Домантас Ясилёнис заявил, что пандемия уже "внесла коррекцию" в демографические процессы.

"В 2020 году мы отмечаем рекордно низкую рождаемость. Это связано со множеством вещей, конечно, и с пандемией, и карантин может иметь последствия как в одну, так и в другую сторону. Мы, вероятно, окончательно увидим это через несколько месяцев. Но все же экономические последствия пандемии в перспективе нескольких лет будут иметь негативное воздействие на рождаемость", - сказал он.

Об этом, по его словам, "также сигнализирует и падение показателей заключения браков".

В прошлом году было зарегистрировано 15,2 тыс. браков и 7,4 тыс. разводов. Количество браков, по сравнению с 2019 годом сократилось на 4,3 тыс. (на 22,1%), а разводов - на 1,3 тыс. (14,9%). Количество разводов, приходящихся на сто браков, выросло с 44,5 в 2019 году до 48,9 в прошлом году.

Ясилёнис отметил, что, хотя миграционные процессы могут немного корректировать демографические показатели, именно низкая рождаемость играет самую большую роль, и имеющаяся ситуация демонстрирует ухудшение демографической ситуации в будущем.

Он также отметил, что коронавирус приведет к снижению средней продолжительности жизни в Литве.

Эксперт напомнил, что в 2019 году средняя вероятная продолжительность жизни мужчин составляла 71 год, и, по сравнению с 2007 годом она выросла на 7 лет. "Пандемия брутально изменила эту ситуацию. У нас три, четыре или пять тысяч смертей с прямым диагнозом COVID-19, и дополнительные, связанные с этим диагнозом избыточные смерти, по сравнению со средними показателями позапрошлого года", - сказал он.

При этом Ясилёнис обратил внимание, что смертность в Литве выше, чем в странах Западной Европы.

Население Литвы составляет около 2,9 млн человек. При этом с начала 1990-х годов в стране наблюдается депопуляция из-за увеличения смертности, сокращения рождаемости и эмиграции населения в страны Западной Европы. По разным данным, Литву, с момента обретения ею независимости и вступления в ЕС (2004 год), покинули около 1 млн жителей.