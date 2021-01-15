Беларусь покроют сетью 5G за 5 лет

Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган считает возможным покрыть всю страну сетью 5G в течение пяти лет.
"Наши условия это позволяют. Один из вариантов - в течение пяти лет покрытие всей страны. Такие планы есть, и мы будем над этим работать", - заявил Шульган на презентации технологии 5G в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в четверг. Министра цитирует госагентство БелТА.
"В феврале мы будем готовить итоговый отчет (по началу внедрения 5G - ИФ), чтобы доложить главе государства и подходить к этапу принятия решения", - добавил он.
По словам Шульгана, внедрение технологии обойдется в немалую сумму, поэтому предполагается участие в проекте инвесторов.
"Это сотни миллионов. Вы прекрасно понимаете, что из бюджета такие деньги выделить кому-то - даже уважаемому "Белтелекому" - наверное, неэффективно и неправильно, т.е. конкуренция должна быть. У нас достаточно сильные операторы связи, и у этих сил есть финансовые возможности, которые позволят, я надеюсь, реализовать проект. Мы открыты - вы видите участие Huawei, пусть приходят и другие", - сказал министр.
Генеральный директор "Белтелекома" Юрий Петрученя, в свою очередь, сообщил, что РУП "Белтелеком" завершило тестирование сети 5G и готово к ее внедрению.
"Тестовая зона на территории "Великого камня" демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе - в сельской местности", - прокомментировал он работу двух тестовых локаций 5G.
Гендиректор "Белтелекома" отметил, что новая технология поможет в развитии интернета вещей, беспилотного транспорта, концепции умных городов, а также заинтересует обычных людей, которые будут активно пользоваться возможностями 5G.
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